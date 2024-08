O diretor da OBS (Olympic Broadcasting Services), subsidiária do Comitê Olímpico Internacional responsável pela transmissão televisiva dos Jogos Olímpicos, comemorou nesta quinta-feira (1°) a audiência da competição em todo o mundo, em entrevista à AFP.

"Na França, as audiências estão em níveis recordes (...) Nos Estados Unidos, esses Jogos estão entre os mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Na China, no Japão, no resto da Europa, é extraordinário", disse Yiannis Exarchos, diretor da OBS, que, no entanto, não forneceu números exatos.

Questionado sobre a cerimônia de abertura e suas dificuldades de realização, Exarchos rejeitou as críticas.

No domingo, o diretor artístico da cerimônia, Thomas Jolly, disse que o diretor britânico Simon Staffurth havia "negligenciado muitos momentos".

A cerimônia, que se estendeu por 6 quilômetros ao longo do Sena, foi, de acordo com o diretor da OBS, a cobertura ao vivo "mais importante e mais complexa" que a produtora já produziu, com mais de 110 câmeras instaladas e cinco barcos construídos para a ocasião e equipados com câmeras robóticas.

No entanto, ele lamentou ter que renunciar aos oito drones e três helicópteros planejados devido à chuva.

"É uma das cerimônias de abertura mais bem-sucedidas da televisão em todo o mundo (...) Pode haver opiniões sobre diferentes partes ou aspectos criativos da cerimônia, mas a verdade é que, como um todo, ela foi muito bem aceita e assistida em todo o mundo, graças à cobertura que fornecemos", insistiu Yiannis Exarchos.

Criada em 2001, a empresa OBS é responsável por fornecer as imagens para os canais de televisão de todo o mundo que compraram os direitos de transmissão. A cerimônia de abertura no Sena foi a primeira a ser realizada fora de um estádio.

vid-cka/jz/mb/dd/aa