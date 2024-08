A qualidade da água do rio Sena estava "muito boa" no plano bacteriológico durante as provas de triatlo em Paris, informou nesta quinta-feira (1º) o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), ao revelar os resultados das amostras, que demora 24 horas para saírem.

"As amostras coletadas ontem entre as 5h00 e as 6h00 da manhã mostraram níveis de E.Coli - a mais problemática das duas bactérias fecais que podem impedir as competições em águas abertas - entre 192 e 308" unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/ml), disse Anne Descamps, porta-voz do COJO, durante entrevista coletiva.

Esses resultados são "considerados muito bons pela World Triathlon", a federação internacional da modalidade, que liberou a realização das provas olímpicas no Sena.

De fato, os resultados são muito inferiores ao limite estabelecido pelas federações esportivas, de 1.000 UCF/ml.

Depois de meses de dúvidas sobre a qualidade da água do rio Sena, as duas provas do triatlo aconteceram na quarta-feira, para alívio de atletas e organizadores.

O cancelamento por "motivos sanitários" dos treinos de natação programados para domingo e segunda-feira, e o adiamento em 24 horas da prova masculina, inicialmente prevista para terça, provocaram uma onda de preocupação.

As taxas de bactérias "em determinados lugares" do percurso eram "ainda superiores aos limites aceitáveis", explicaram então o COJO e a World Triathlon.

Depois das fortes chuvas que caíram na sexta-feira e no sábado em Paris, a melhora das condições climáticas a partir de domingo permitiu que a qualidade da água melhorasse.

adp-pyv/bfa/iga/mcd/cb