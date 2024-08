Ao menos 19 pessoas morreram na explosão de uma bomba em uma casa de chá no nordeste da Nigéria, cenário de uma insurreição extremista, anunciaram as forças de segurança nesta quinta-feira.

A explosão aconteceu na quarta-feira em Kawuri, uma localidade no estado de Borno, cenário de uma insurreição jihadista há 14 anos.

"Encontramos 19 corpos e 27 feridos", declarou à AFP Ibrahim Liman, membro de uma milícia que luta contra grupos extremistas ao lado do Exército.

Outros dois milicianos confirmaram o balanço da explosão, que aconteceu poucas semanas depois dos atentados suicidas que deixaram 32 mortos em um casamento, um hospital e durante vários funerais na região de Gwoza, no mesmo estado de Borno.

Nenhum grupo reivindicou a explosão de quarta-feira ou os ataques anteriores na região de Gwoza.

O grupo jihadista Boko Haram e seu rival Estado Islâmico da África Ocidental estão presentes na região.

Os ataques com bomba são raros desde que o Exército expulsou os jihadistas dos territórios que controlavam no início do conflito em 2014, mas continuam acontecendo em zonas rurais.

O presidente Bola Ahmed Tinubu, no poder desde maio de 2023, prometeu enfrentar o problema da insegurança neste país de 229 milhões de habitantes.

