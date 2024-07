Uma atiradora olímpica sul-coreana, medalha de prata na prova de pistola de ar de 10 metros nos Jogos de Paris-2024, se tornou uma das estrelas virais do evento, por seu estilo e sangue frio.

Vestida com o uniforme preto da Coreia do Sul, um boné e óculos de tiro com armação de metal, a atiradora Kim Ye-ji de 31 anos, aparentava excessivamente calma em vídeos que mostravam ela e outra atiradora garantindo as duas melhores pontuações em Paris no domingo, com Oh Ye-Jin conquistando o ouro.

Após sua medalha de prata, um vídeo de 27 segundos viralizou mostrando Kim com o mesmo semblante, apontando, disparando e alcançando um novo recorde, durante o Mundial de Baku celebrado em maio.

O vídeo, que parece ter viralizado em um tópico do Reddit, recebeu comentários que indicavam equivocadamente que tratava-se da atuação de Kim nos atuais Jogos.

Mesmo que a rede social X tenha indicado em várias publicações que o contexto estava equivocado, o vídeo continuou viralizando com outras imagens de Kim em Paris.

A protagonista foi rapidamente descrita como "a estrela com o estilo mais frio destes Jogos" pela revista de moda GQ.

"A primeira atleta olímpica a aparecer no Centro de Tiro Esportivo Chateauroux parece uma moderna assassina de ficção científica com roupa esportiva", disse a GQ.

Um dos usuários que compartilhou o vídeo acrescentou que Kim tinha "energia para ser protagonista principal", e sua publicação foi vista mais de 28 milhões de vezes em um dia.

O proprietário do X, Elon Musk, pediu que Kim recebesse um papel em um filme de ação.

"Não precisa atuar!", escreveu Musk.

Este vídeo também inspirou vários usuários que desenharam a atleta, editaram vídeos com música K-pop e compartilharam centenas de memes, unânimes sobre a "aura" da tiradora.

- "Vou ganhar o ouro" -

Kim, número 1 no ranking mundial de 10 metros com pistola de ar e quarta em 25 metros, atirará de novo esta semana em Paris.

Para a sul-coreana, que define "dormir" como una de suas paixões, os 25 metros são sua especialidade e, após viralizar, seus fãs ficarão atentos às provas de sexta-feira e às finais do dia seguinte.

"Sempre estou confiante... Eu, Kim Ye-ji, ganharei o ouro, aconteça o que acontecer", disse aos jornalistas.

Kim declarou à imprensa sul-coreana que desejava falar com sua filha de cinco anos quando acabassem todas suas provas.

Ao ser perguntada sobre o que gostaria de dizer a ela, respondeu que falaria de sua recente popularidade: "Acho que fiquei um pouco famosa agora".

A Coreia do Sul domina o tiro esportivo no Jogos Olímpicos e suas atiradoras ganharam todos os ouros desde que esta modalidade estreou em Seul-1988.

Também é uma potência no taekwondo, sua arte marcial nativa, e em Jogos anteriores brilhou também no tiro esportivo, com nove medalhas de ouro desde Barcelona-1992, incluindo a de quarta-feira, quatro delas conquistadas por mulheres.

Os atletas masculinos sul-coreanos que ganharam medalhas em Jogos Olímpicos podem evitar o serviço militar, que não é obrigatório para mulheres no país.

