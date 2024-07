A Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (30) com resultados mistos, com o Nasdaq em contínua rotação de carteiras enquanto o mercado aguarda os resultados da Microsoft e uma decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre taxas nesta quarta.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,50%, fechando em 40.743,33 pontos; o Nasdaq, focado em tecnologia, perdeu 1,28% e foi a 17.147,42; e o mais amplo S&P 500, das 500 principais empresas, caiu 0,50%, para 5.436,44.

A atual "rotação" de carteiras dos gigantes do setor de tecnologia para empresas menores e médias ocorre enquanto algumas das maiores companhias de tecnologia se preparam para divulgar seus resultados trimestrais.

Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth, apontou que essa tendência de compra pode estar chegando ao fim, pois gigantes como a Microsoft, a líder em fabricação de semicondutores Nvidia e outros grupos, caíram significativamente de seus picos.

A Microsoft anunciou seus resultados após o fechamento do mercado nesta terça-feira. Já Apple, Amazon e Meta (controladora do WhatsApp, Facebook e Instagram) divulgarão os seus nos próximos dois dias.

"Provavelmente essa rotação vai parar quando a maioria dessas megacapitalizações fizer seus anúncios", disse Hogan.

Além da enxurrada de resultados corporativos, o calendário desta semana inclui a decisão do Fed sobre política monetária ligada às taxas de juros na quarta-feira, assim como os dados mensais de emprego nos Estados Unidos na sexta.

vmt/eb/llu/dga/ic/am