Uma terceira criança, uma menina de nove anos, morreu nesta terça-feira (30), após um ataque com faca na segunda-feira, durante uma aula de dança em Southport, norte da Inglaterra, informou a polícia britânica.

As outras duas vítimas fatais são duas meninas de seis e sete anos, informou a polícia de Merseyside em comunicado.

Oito crianças continuam feridas, cinco delas em estado grave, assim como dois adultos.

Na última segunda-feira (29), segundo informações da polícia que foi avisada pouco antes do meio-dia (às 8h no horário de Brasília), um agressor entrou em um edifício onde crianças entre seis e onze anos participavam de uma aula de dança com músicas de Taylor Swift, e começou o ataque com uma faca.

Um adolescente de 17 anos foi preso pouco depois.

Testemunhas descreveram cenas de terror com crianças ensanguentadas espalhadas pelas ruas e mães em pânico procurando seus filhos.

Até o momento, a polícia não deu nenhuma indicação sobre o possível motivo, mas descartou a possibilidade de terrorismo.

A estrela Taylor Swift, atualmente em turnê mundial, disse estar “completamente chocada” com os acontecimentos, em mensagem postada no Instagram. "Eram apenas crianças em uma aula de dança."

gmo/mhc/ybl/es/mb/jmo