JOGOS OLÍMPICOS: Acompanhamento dos Jogos Olímpicos Paris-2024

VENEZUELA ELEIÇÕES: Maduro é reeleito presidente da Venezuela em meio a denúncias de fraude

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

PARIS:

Treino de triatlo no Sena é cancelado novamente devido à poluição

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 suspenderam nesta segunda-feira (29), pelo segundo dia consecutivo, o treino de triatlo no rio Sena devido à contaminação das águas causada pelas chuvas de sexta e sábado.

PARIS:

Jogos Olímpicos, terreno propício para terapias questionadas

Osteopatia, crioterapia, adesivos para dor… Os Jogos Olímpicos são uma vitrine privilegiada de um grande número de terapias ou produtos de eficácia cientificamente não comprovada, oferta que já prolifera há algum tempo no universo do esporte de alto nível.

PARIS:

Em Paris-2024, o dilema de competir contra atletas israelenses

Sua primeira aparição esportiva nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 não durou mais de 30 segundos nesta segunda-feira (29). Sobre o tatame do estádio Campo de Marte, o judoca israelense Tohar Butbul vence seu combate, ante a ausência de seu rival argelino.

PARIS:

Funcionamento de trens de alta velocidade é normalizado na França

"Todos os trens" da rede de alta velocidade francesa estão circulando "normalmente", três dias após as atos de sabotagem ocorridos na sexta-feira, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, afirmou o ministro dos Transportes da França, Patrice Vergriete, nesta segunda-feira (29).

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Maduro é reeleito presidente da Venezuela em meio a denúncias de fraude

O presidente esquerdista venezuelano, Nicolás Maduro, foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, em meio a denúncias de fraude da oposição, que reivindicou a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.

CARACAS:

Nicolás Maduro, o 'presidente trabalhador' que governa a Venezuela com mão de ferro

Abençoado por Hugo Chávez como seu sucessor, Nicolás Maduro governa a Venezuela com mão de ferro há mais de uma década. Acusado de violar direitos humanos, insiste em mostrar uma imagem de homem comum, de "presidente trabalhador".

BOGOTÁ:

Reações internacionais ao resultado da eleição presidencial na Venezuela

Países de todo o mundo expressaram dúvidas nesta segunda-feira (29) sobre a transparência da eleição presidencial de domingo na Venezuela, onde o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou a vitória de Nicolás Maduro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden anuncia plano para reformar a Suprema Corte dos EUA

O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (29) um plano urgente de reforma da Suprema Corte que busca limitar o cargo vitalício dos magistrados e impor um código de ética, um projeto ambicioso nos seus últimos meses de mandato.

NAÇÕES UNIDAS:

Tratado contra a cibercriminalidade entra na reta final na ONU apesar de críticas

Os países-membros da ONU se reúnem a partir desta segunda-feira(29) para concluir um tratado internacional de luta contra crimes on-line, criticado tanto por defensores dos direitos humanos como as grandes empresas tecnológicas por seu potencial uso para uma excessiva vigilância.

(Diplomacia ONU crime direitos internet)

-- EUROPA

KIEV:

Zelensky visita front ucraniano e Rússia afirma avançar no leste

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta segunda-feira (29) o front na região de Kharkiv, no nordeste, em meio a uma ofensiva das forças russas, que reivindicaram a captura de uma nova localidade em Donetsk, no leste do país.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

OMS quer desenvolver vacinas de RNA mensageiro para gripe aviária com farmacêutica argentina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta segunda-feira (29), uma iniciativa para desenvolver vacinas contra a gripe aviária nos países mais pobres ou em desenvolvimento com a tecnologia de RNA mensageiro, um projeto liderado por uma farmacêutica argentina.

ISTAMBUL:

Istambul admira e protege seus golfinhos

O primeiro exemplar prateado surge no Estreito de Bósforo, nas proximidades do Mar Negro, suscitando emoção e respeito. Os golfinhos sentem-se em casa neste longo corredor marinho que atravessa Istambul, uma megalópole de 16 milhões de habitantes determinada a proteger os seus hóspedes.

PULAU PAPAN:

Pescadores nômades da Indonésia voltam à terra firme por causa da mudança climática

Os pescadores nômades indonésios do povo Bajau, capazes de mergulhar até 15 metros de profundidade, estão abandonando as águas turquesas para ganhar a vida em terra firme, vítimas da pesca exagerada e da mudança climática.

