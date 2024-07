A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou nesta segunda-feira que a China é um "interlocutor importante" para solucionar os problemas mundiais, durante um encontro em Pequim com o presidente chinês, Xi Jinping.

"Há uma crescente insegurança a nível internacional e penso que China é, inevitavelmente, um interlocutor muito importante para abordar todas estas dinâmicas", declarou Meloni no início da reunião com Xi.

Meloni chegou no sábado a Pequim para sua primeira visita ao país asiático desde que assumiu o cargo, em 2022.

O objetivo da viagem, que terminará na quarta-feira (31) é "revitalizar as relações bilaterais nas áreas de interesse comum", segundo uma fonte do governo italiano.

Meloni conversará com as autoridades chinesas sobre "as principais questões na agenda internacional, começando pela guerra na Ucrânia", afirmou a fonte.

A Itália abandonou no ano passado o acordo "Novas Rotas da Seda" com a China, depois de ter sido o único país do G7 a participar no programa de grandes investimentos de Pequim em infraestruturas no exterior.

Antes de chegar ao poder, Meloni afirmou que a adesão à iniciativa, com a qual o presidente Xi Jinping busca aumentar a influência de Pequim no exterior, era um "grave erro".

O protocolo de acordo, não vinculante, entre China e Itália incluía importantes compromissos de cooperação nas áreas de logística, infraestruturas, finanças e o meio ambiente.

Porém, a suposta falta de transparência de projeto provocou a desconfiança dos aliados da Itália.

Agora, a administração de Meloni busca restabelecer os vínculos com a China, um parceiro comercial crucial.

bur-sbr/pz/jvb/zm/fp