O piloto britânico George Russell venceu neste domingo (28) o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica, à frente do seu companheiro de equipe e também britânico Lewis Hamilton, dando à Mercedes a sua primeira dobradinha desde 2022.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) terminou em terceiro a Ferrari de Charles Leclerc chegou em quarto lugar.

Max Verstappen (Red Bull), que largou da 11ª posição devido a uma sanção que o fez perder dez posições por troca de motor fora do regulamento, terminou em quinto, à frente da outra McLaren, a de Lando Norris, que terminou em sexto.

Russell largou na sexta posição do grid e conseguiu assumir a liderança da corrida após fazer apenas um pit stop.

"Na reunião de estratégia nesta manhã não sentimos realmente que poderíamos vencer hoje", disse Russell sobre esta que é a sua terceira vitória num Grande Prêmio.

"É incrível o que a dobradinha significa para a equipe, que maneira de ir para o recesso agora", comemorou.

Verstappen é o líder do Mundial de Pilotos com 275 pontos, 78 a mais que o segundo colocado, Lando Norris. A Red Bull lidera o campeonato de construtores com 42 pontos de vantagem sobre a McLaren.

A Fórmula 1 faz uma pausa até a próxima corrida, que será só no dia 25 de agosto: o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort.

--- Classificação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1. George Russell (GBR/Mercedes) os 308,052 km em 1 hora 19:57.040

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 0.526

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 1.173

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 8.549

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 9.226

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 9.850

7. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) a 19.795

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 43.195

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 49.963

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 52.552

11. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 54.926

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:03.011

13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:03.651

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:04.365

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1:06.631

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 1:10.638

17. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1:16.737

18. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) a 1:26.057

19. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 1:28.833

Melhor volta da corrida: Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:44.701 na 44ª volta (média: 187,425 km/h)

Abandono:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari): problema mecânico na 6ª volta

--- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 275 pts

2. Lando Norris (GBR) 197

3. Charles Leclerc (MON) 174

4. Oscar Piastri (AUS) 164

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 160

6. Lewis Hamilton (GBR) 143

7. George Russell (GBR) 141

8. Sergio Pérez (MEX) 129

9. Fernando Alonso (ESP) 47

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 11

14. Oliver Bearman (GBR) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 5

17. Alexander Albon (TAI) 4

18. Esteban Ocon (FRA) 4

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

--- Mundial de construtores:

1. Red Bull 404 pts

2. McLaren-Mercedes 361

3. Ferrari 340

4. Mercedes 284

5. Aston Martin-Mercedes 71

6. Racing Bulls-Red Bull 33

7. Haas-Ferrari 27

8. Alpine-Renault 10

9. Williams-Mercedes 4

10. Sauber-Ferrari 0

