A nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação do Brasil por ter saído da Vila Olímpica sem autorização na noite de abertura dos Jogos de Paris 2024, informou a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos neste domingo (28).

No sábado, Ana Carolina competiu com a equipe brasileira no revezamento 4x100 metros livre que foi eliminada nas séries preliminares, com a 16ª colocação geral.

Outro nadador brasileiro, Gabriel Santos, também saiu da Vila sem permissão na noite de sexta-feira, véspera de sua participação no revezamento 4x100 m livre masculino, que o Brasil também não avançou para a final.

Gabriel, de 28 anos, recebeu uma advertência do Comitê Olímpico Brasileiro por "ato de indisciplina".

Por sua vez, Ana Carolina, de 22, foi expulsa da delegação porque contestou uma decisão técnica da equipe de natação "de forma desrespeitosa e agressiva".

gbv/ma/cb