A Rússia reivindicou neste sábado (27) a conquista de uma nova localidade no leste da Ucrânia, onde suas forças ganham espaço lentamente há meses, mas sem conseguir um grande avanço.

"As unidades do grupo de forças do Centro libertaram a cidade de Lozuvatske", na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário.

A cidade fica ao leste da cidade de Pokrovsk, na região de Ocheretine, onde as tropas russas avançaram nos últimos meses.

A Ucrânia não confirmou até o momento a tomada da localidade pelos russos. O Ministério da Defesa do país anunciou neste sábado que as forças de Kiev neutralizaram 37 ataques russos na área de Pokrovsk.

As forças russas tomaram a iniciativa no front desde o fracasso da grande contraofensiva ucraniana de 2023 e da conquista de Avdiivka em fevereiro.

As tropas russas enfrentam um Exército ucraniano com menos homens, munições e armamento.

bur/ach/sag/avl/fp