A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (26), com uma recuperação dos papéis tecnológicos após uma semana de turbulências, graças, sobretudo, a um giro para ações menos desejáveis.

Nesse sentido, o Dow Jones Industrial subiu 1,64%, a 40.589,34 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,03% (17.357,88) e o índice ampliado S&P 500 fechou em alta de 1,11% (5.459,10 unidades).

Depois de duas sessões prévias marcadas por uma correção nos papéis do setor de tecnologia, Wall Street estava pronta para uma retomada.

Isso acabou sendo facilitado pela publicação, antes da abertura do pregão nova-iorquino, do índice de preços ao consumidor PCE, que ficou em 2,5% em 12 meses em junho, contra os 2,6% registrados em maio.

"A inflação continua desacelerando e se aproxima lentamente da meta do Federal Reserve [Fed, o banco central americano], ou seja, 2% ao ano", assinalou Jeffrey Roach, da consultoria LPL Financial.

"Na próxima reunião, o Federal Reserve deve destacar que a desaceleração do emprego é motivo suficiente para cortar as taxas de juros em setembro", acrescentou.

"Seguimos com uma inflação que está se moderando, com um crescimento ainda sólido", baseado no dado de uma expansão de 2,8% do PIB americano no segundo trimestre, considerando o registro anualizado, detalhou o analista Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Além disso, na sessão de hoje, os rendimentos dos títulos da dívida americana caíram. A taxa dos papéis do Tesouro com vencimento em 10 anos ficou em 4,19%, contra 4,24% do fechamento de ontem.

