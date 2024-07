O piloto britânico Lando Norris (McLaren) marcou o melhor tempo desta sexta-feira (26), primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps.

Norris ficou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e o terceiro foi o líder do campeonato de pilotos, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

As McLaren vêm de uma dobradinha no último fim de semana, no GP da Hungria, com a primeira vitória de Piastri na carreira e o segundo lugar de Norris.

As Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, terminaram em quarto e quinto, respectivamente.

Verstappen, que foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres, foi penalizado com a perda de dez posições no grid de largada de domingo por ter trocado o motor de sua Red Bull.

-- Resultados do primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:42.260

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:42.475

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:42.477

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:42.837

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:43.098

George Russell (GBR/Mercedes) 1:43.290

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:43.401

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:43.485

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:43.504

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.519

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:43.532

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:43.538

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:43.675

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.823

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:43.829

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:43.846

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:43.892

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:44.226

Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:44.302

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:44.348

