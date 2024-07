O procedimento aberto após a apreensão de 72 armas de fogo no domicílio do ator francês Alain Delon foi arquivado, anunciou o Ministério Público nesta sexta-feira (26).

O ator de 88 anos e gravemente doente não tinha licença para possuir armas de fogo, mas "por decisão médica", não pôde ser interrogado pela Justiça "devido à sua grande vulnerabilidade".

A Justiça ordenou a destruição de todas as armas e munições encontradas no início do ano na casa de Delon, em Douchy-Montcorbon, cerca de 115 quilômetros a sudoeste de Paris, após um indiciamento do juiz tutelar.

Na operação de busca, a polícia descobriu 72 armas de fogo e mais de 3.000 munições, assim como a existência de um campo de tiro na propriedade.

As investigações mostraram que o ator "nunca declarou estas armas (...) nem pediu autorização para possuí-las", indicou o MP em comunicado.

Os interrogatórios dos filhos de Alain Delon e de seus funcionários revelaram "que estas armas de fogo eram usadas por vários membros da família como passatempo no campo de tiro da propriedade".

tmn/meb/pc/aa