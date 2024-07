O piloto holandês Max Verstappen, líder do Mundial de Fórmula 1, foi punido com a perda de dez posições no grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica devido a uma troca de motor em sua Red Bull, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) sexta-feira (26).

A Red Bull colocou no carro de Verstappen um quinto motor de combustão interna, um acima do limite permitido por temporada, de acordo com o regulamento.

A punição não é surpresa para o tricampeão mundial, que afirmou na quinta-feira que "muito provavelmente" seria penalizado pela troca de motor.

No circuito de Spa-Francorchamps, o holandês, nascido em Flandres, a cerca de 100 km do lendário autódromo belga, venceu as últimas três corridas.

Verstappen, no entanto, prefere ser realista: "Se observarmos nossas últimas corridas, em que não fomos exatamente rápidos, eu não diria que com uma punição de dez posições podemos ter chances de vencer no domingo. Mas uma corrida pode mudar a qualquer momento", reconheceu.

Desde 2021, Verstappen nunca tinha ficado três corridas sem vencer, como na atual temporada. Das 13 etapas disputadas este ano, o piloto da Red Bull tem sete vitórias, quatro a menos do que no mesmo período em 2023.

