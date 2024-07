Chuvas intensas fizeram rios transbordarem e arrastaram pontes e carros no norte do Japão, onde milhares de pessoas foram retiradas, disseram as autoridades e a imprensa nesta sexta-feira.

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro estão desaparecidas nas cidades de Yamagata e Akita, localizadas no norte da ilha de Honshu, a maior do Japão.

Duas estações meteorológicas da prefeitura de Yamagata registraram um recorde de chuvas em 24 horas desde o início da série em 1976, disse a Agência Meteorológica do Japão.

A cidade de Shinjo recebeu 389 milímetros de chuva e Sakata, 289 milímetros.

As autoridades emitiram recomendações de evacuação a uma população de mais de 200.000 pessoas e pelo menos 4.000 delas foram para abrigos, disse a rede pública NHK.

Algumas rodovias foram fechadas e os serviços ferroviários suspensos, disse o porta-voz do governo Yoshimasa Hayashi.

Também declarou que mobilizaram tropas em Yagamata para ajudar a polícia e bombeiros nas missões de resgate e socorro

