Nunca desde 2021 ele havia deixado escapar tantas vitórias consecutivas: Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, terá a oportunidade de voltar a vencer neste fim de semana no "seu" Grande Prêmio da Bélgica, depois de três corridas sem triunfar.

No lendário circuito de Spa-Francorchamps, o holandês, nascido na região da Flandres, a cerca de cem quilômetros do circuito, venceu as últimas três edições.

A prova de sua superioridade em uma das corridas mais antigas da F1 é que venceu em 2022 após largar de um distante 14º lugar no grid. Já no ano passado ele largou em sexto e não deu chances para seus adversários.

Novamente este ano, o atual tricampeão mundial corre o risco de largar longe do pelotão da frente, já que segundo alguns analistas, Verstappen poderá ser penalizado com 10 posições no grid de domingo por superar seu limite de motores. Esta informação ainda não foi confirmada por sua equipe.

Desde o início da temporada, o horizonte foi escurecendo para o holandês, que deixou de vencer seis Grandes Prêmios dos 13 disputados, enquanto no ano passado perdeu apenas dois no mesmo período.

As demais equipes têm vencido provas, como a Mercedes, que acumula duas vitórias nos últimos três GPs (Áustria e Grã-Bretanha) e, sobretudo, a McLaren, que conquistou uma dobradinha na Hungria no final da semana passada, numa corrida em que Verstappen terminou em quinto e na qual parecia especialmente nervoso.

- Pérez em perigo -

A McLaren, equipe com sede em Woking (Inglaterra), segunda colocada na classificação provisória do Mundial de Construtores, é atualmente a principal concorrente da Red Bull. A vantagem da Red Bull sobre a McLaren é de 51 pontos (389 pontos contra 338).

Se o líder do Mundial de Pilotos tiver margem suficiente para se manter em primeiro depois do fim de semana na Bélgica, a Red Bull terá que somar bons resultados de Verstappen e de seu companheiro Sergio Pérez para manter a classificação.

Nas últimas seis corridas, 'Checo' Pérez – sétimo no Mundial de pilotos – contribuiu apenas com 17 pontos para a Red Bull, em comparação com os 104 de Verstappen.

O futuro do mexicano, que oficialmente ficará na equipe até o final de 2026, poderá ser colocado em dúvida após o GP da Bélgica, admitiu o conselheiro Helmut Marko ao ser questionado pela mídia austríaca.

- Ferrari com problemas -

Outra equipe com dificuldades é a Ferrari, que não para de perder terreno desde sua última vitória em Mônaco, no final de maio.

Terceira no Mundial de Construtores, a famosa escuderia italiana tentará aproveitar os bons resultados obtidos na Hungria - onde o monegasco Charles Leclerc terminou em quarto e seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, em sexto - para tomar o segundo lugar da McLaren (apenas 16 pontos separam as duas equipes) na classificação.

"O circuito de Spa-Francorchamps vai permitir saber se fizemos um bom trabalho nas últimas semanas para aliviar alguns efeitos secundários (...) de algumas atualizações recentes", explicou o chefe da equipe, Frédéric Vasseur.

No último GP antes das férias de verão na Europa, a Alpine vai estrear um A524 com cores inusitadas - preto, vermelho e amarelo - que são as do filme Deadpool & Wolverine, já que um de seus principais atores, Ryan Reynolds, é acionista da equipe francesa.

hdy/nb/mfr/mcd/aam