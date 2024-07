O novo técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, elogiou nesta quinta-feira (25) o desempenho do atacante Lamine Yamal durante a Eurocopa 2024, que terminou com o título da Espanha.

Desde 2023 no time profissional do Barça, Yamal fez história no primeiro jogo da seleção espanhola no torneio continental, contra a Croácia, ao se tornar o jogador mais jovem a disputar uma partida de Euro, com 16 anos e 338 dias.

Além disso, ele também se tornou o mais jovem na história a marcar um gol na competição europeia, na vitória sobre a França por 2 a 1 na semifinal, com 16 anos e 362 dias.

Na decisão de 14 de julho, um dia depois de Yamal completar 17 anos, a 'Roja' bateu a Inglaterra por 2 a 1 e faturou seu quarto título da Eurocopa.

"Ele fez um grande trabalho no ano passado, melhorou muito. O que ele fez na Eurocopa foi incrível", disse Flick na entrevista coletiva de apresentação como técnico do Barcelona.

"Agora é necessário que ele mantenha os pés no chão. Acho que é um grande garoto, conversei com ele quando cheguei. Sei que ele vai nos dar grandes momentos, embora precise melhorar em algumas coisas. Está no caminho certo", acrescentou o treinador.

O Barcelona anunciou Flick como novo técnico tendo como objetivo voltar a conquistar títulos, depois de passar em branco na temporada passada sob o comando de Xavi Hernández.

"O que eu quero ver é o time jogando um bom futebol, um futebol ofensivo, e que todos possam ver que a equipe dá tudo pelo clube. Acho que isso é crucial", disse o alemão.

"Só é possível ganhar em clubes grandes, por isso estou aqui. Não digo que vou vencer todos os títulos, mas se trabalharmos juntos, podemos conseguir", acrescentou o treinador de 59 anos.

Hansi Flick, que levou o Bayern de Munique a conquistar seis títulos em 2020, foi o primeiro técnico a ser demitido da seleção da Alemanha, em setembro de 2023, após uma sequência de maus resultados.

pho-ds/mfr/mcd/cb