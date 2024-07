O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos americanos nesta quarta-feira (24) que desistiu da corrida presidencial de 2024 para unir seu partido e seu país, afirmando em um discurso histórico no Salão Oval que era hora de passar o bastão para "vozes mais jovens".

Em seu primeiro discurso televisionado desde sua surpreendente decisão, o presidente de 81 anos elogiou sua "dura" e "capaz" vice-presidente Kamala Harris, de 59 anos, que está prestes a se tornar a nova candidata presidencial democrata.

"A defesa da democracia, que está em jogo, é mais importante do que qualquer título", disse Biden. "Decidi que a melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração. Essa é a melhor maneira de unir nossa nação."

Biden desistiu da corrida mais tarde do que qualquer outro presidente na história dos EUA no domingo, cedendo a semanas de pressão dos democratas após um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump, o que levantou preocupações sobre sua idade e acuidade mental.

Usando o cenário simbolicamente poderoso da Mesa Resoluta, o discurso de Biden pediu o fim das divisões na política dos EUA e disse que o país era mais poderoso do que "qualquer ditador ou tirano".

O veterano democrata disse que havia "um tempo e um lugar para novas vozes, vozes frescas. Sim, vozes mais jovens. E esse tempo e lugar é agora."

- 'Lunática' -

Biden também rejeitou as acusações de que não levará a sério os próximos seis meses de sua presidência.

"Nos próximos seis meses, estarei focado em fazer meu trabalho como presidente", disse ele, acrescentando que continuaria tentando reduzir os custos para as famílias e defender as liberdades, incluindo o direito ao aborto.

A desistência de Biden abalou a campanha de Trump, que anteriormente se concentrava na idade e na acuidade mental do presidente. Agora é Trump, de 78 anos, quem é o candidato mais velho da história dos EUA.

Trump revidou contra Harris em um duro ataque em um comício na Carolina do Norte, seu primeiro desde que ela garantiu delegados suficientes para se tornar a candidata democrata de fato na segunda-feira.

"Ela é uma lunática radical de esquerda que destruirá nosso país", disse o ex-presidente republicano, descrevendo Harris como a "força motriz ultraliberal por trás de cada catástrofe de Biden".

Trump também afirmou que Harris queria "abortos no oitavo e nono mês de gravidez" e "até mesmo após o nascimento, a execução de um bebê".

Dizendo que os chefes do Partido Democrata estavam por trás da decisão de Biden de se retirar, ele acusou Harris de encobrir a "incapacidade mental" de Biden.

- 'Ridículo' -

Mais cedo, nesta quarta-feira, a Casa Branca negou que estivesse escondendo qualquer possível declínio na saúde de Biden antes de sua decisão de sair da corrida eleitoral.

"Não é um encobrimento. Sei que essa é a narrativa que vocês todos querem. Não é", disse a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre a repórteres, acrescentando que a decisão de Biden "não tem nada a ver com sua saúde".

Biden retornou à Casa Branca na terça-feira após passar quase uma semana com covid-19 em sua casa de praia em Delaware, um período de isolamento no qual decidiu se afastar.

Os republicanos pediram que Biden renuncie totalmente, dizendo que, se ele não está apto para se candidatar à reeleição, então não está apto para servir como presidente.

Jean-Pierre descartou isso como "ridículo" e afirmou que Biden não é um "pato manco".

Biden insiste que ainda tem muito a oferecer, como buscar um acordo de paz no Oriente Médio - um sonho definidor de legado que muitos presidentes dos EUA antes dele perseguiram.

Biden, que tem sido cada vez mais crítico em relação à campanha militar de Israel em Gaza, se encontra com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca na quinta-feira.

Mas, em um sinal de como as coisas estão mudando rapidamente, Netanyahu se reunirá separadamente com Harris naquele mesmo dia.

Enquanto isso, Trump deve se encontrar com o líder israelense na sexta-feira no resort Mar-a-Lago do republicano na Flórida.

