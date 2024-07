O tricampeão olímpico de judô Teddy Riner tem como objetivo mais duas medalhas de ouro em Paris-2024 para se tornar o atleta francês mais vitorioso da história dos Jogos Olímpicos de verão.

Riner, de 35 anos, duas vezes medalhista de ouro na categoria dos pesos pesados e também campeão nas equipes mistas, revolucionou o judô, esporte do qual foi 11 vezes campeão mundial.

Em Paris, ele vai participar de sua quinta edição dos Jogos Olímpicos.

Previamente, ganhou a medalha de bronze individual em sua estreia em Pequim-2008 e o ouro em Londres-2012 e Rio-2016, antes de fracassar em sua tentativa de conseguir um histórico terceiro ouro consecutivo na categoria acima de 100 kg em Tóquio-2020, onde conseguiu a medalha de bronze.

Os esgrimistas Lucien Gaudin e Christian d'Oriola são os únicos atletas franceses com quatro ouros nos Jogos Olímpicos de verão.

Por sua vez, o biatleta Martin Fourcade detém o recorde absoluto entre os franceses de cinco vezes campeão nos Jogos de Inverno.

"Não cabe a mim dizer isso", declarou Riner em entrevista à AFP, ao ser perguntado sobre se irá se tornar o melhor atleta francês da história se conquistar mais dois títulos em Paris-2024.

- Melhor atleta francês da história? -

"Sei que se compararmos as conquistas e olharmos os feitos, então sim. Seria um momento de orgulho... mas não estou pressionando a mim mesmo. Há muitas coisas a fazer antes de conseguir um ouro olímpico, apesar de esse ser o objetivo", acrescentou.

Riner, que também sonha em participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, disse que espera que parte de seu legado seja a adoção de uma abordagem mais inteligente e profissional do treinamento.

Apesar de ter vencido tudo o que há para vencer, Riner diz que a sensação de vitória nunca muda.

"É muita emoção, uma explosão de alegria, orgulho, muitas coisas ao mesmo tempo. Porque nos damos os meios para conseguir nossos objetivos, sempre estamos no mundo todo, são muitos sacrifícios".

"E depois de um tempo, quando o objetivo que demos a nós mesmos está ao nosso alcance, tudo sai do controle. E em Paris também seria uma loucura", acrescenta.

Riner ganhou o primeiro de seus títulos mundiais em 2007, reinando durante uma década e mudando a cara do esporte ao longo do caminho.

"Muita gente me diz que eu mudei de categoria [peso pesado], que eu mudei algumas coisas no judô, mas eu sou um ambicioso", disse o francês.

"Acho que [o judô] ficou mais atlético. Várias vezes me disseram que eu posso mudar as regras do jogo. Com certeza ficamos mais atléticos, é um judô diferente", concluiu.

