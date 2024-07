Os conservadores britânicos vão designar seu novo líder em 2 de novembro, depois da derrota histórica nas eleições legislativas do partido dirigido pelo ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, anunciou esse grupo político nesta segunda-feira (22).

Quase três semanas depois de perder a maioria na Câmara dos Comuns, após 14 anos no poder, os parlamentares conservadores do Comitê 1922, responsável pela organização interna do partido, estabeleceram as regras do processo de eleição.

O vencedor se tornará o líder da oposição no Parlamento que semanalmente poderá debater com o novo primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer.

Até agora, não há nenhum candidato confirmado oficialmente para substituir Sunak, que anunciou sua renúncia após o fracasso eleitoral, mas seguirá no posto até que haja um sucessor.

Contudo, nos últimos meses, surgiram nomes como a ex-ministra de Comércio, Kemi Badenoch; a ex-ministra de Interior, Suella Braverman; o ex-secretário de Estado de Imigração, Robert Jenrick, e o ex-ministro de Relações Exteriores, James Cleverly.

De acordo com o procedimento estabelecido, os postulantes terão prazo até 29 de julho para cumprir as condições necessárias e se candidatar.

Os 121 deputados do partido vão decidir em duas fases dois finalistas, que, em outubro, se submeterão ao voto on-line dos militantes do partido. A votação será encerrada em 31 de outubro e o vencedor será anunciado em 2 de novembro.

mhc/lpa/dbh/atm/rpr/mvv