O Chicago Fire, da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira (19) que vai compensar os torcedores que comprarem ingressos para o jogo de agosto contra o Inter Miami caso Lionel Messi não esteja disponível.

O craque argentino está afastado por tempo indeterminado devido à lesão ligamentar do tornozelo direito sofrida no último domingo na final da Copa América.

Ainda assim, o Chicago Fire disse nesta sexta que espera que Messi esteja de volta para o duelo entre os dois times no dia 31 de agosto.

A equipe liderada pelo suíço Xherdan Shaqiri está confiante de que a visita do Inter fará com que todos os 62 mil lugares do Soldier Field voltem a ser ocupados e, para tranquilizar os torcedores, anunciou uma série de compensações de "garantia" em caso de ausência de Messi.

Se isso acontecer, todos os fãs que comprarem ingressos para esse jogo a partir de agora receberão US$ 250 de desconto em dois ou mais ingressos novos do Chicago Fire para esta temporada.

Os torcedores que já tenham comprado entradas para o jogo, incluindo os portadores de ingressos para a temporada, poderão solicitar dois ingressos gratuitos para o jogo em casa de 19 de outubro contra o Nashville.

O duelo contra o Inter Miami será acompanhado de um show especial que contará com a apresentação do cantor Jason Derulo.

Messi, a grande estrela da MLS desde que chegou há um ano, já ficou de fora do duelo de outubro passado entre Inter e Fire, em Chicago, quando o time local venceu por 4 a 1.

Os jogos fora de casa do Inter Miami continuam a gerar enorme expectativa nos Estados Unidos e no Canadá, o que, em algumas ocasiões, gerou frustração quando Messi não pôde jogar.

Em maio passado, o capitão 'albiceleste' foi poupado da viagem até Vancouver, o que gerou um enorme incômodo entre os torcedores dos Whitecaps, que esgotaram os 55 mil ingressos.

