O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, deixou o cargo vinte dias após a eliminação da seleção de seu país nas oitavas de final da Euro-2024 diante da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (19) a federação dinamarquesa.

"Foi uma honra e um privilégio incrível ter treinado a nossa seleção nacional durante quatro anos", disse Hjulmand no comunicado da federação.

"Com a Copa do Mundo chegando em dois anos, percebi que é melhor para o time ter uma cara nova, que venha com novas ideias para escrever um novo capítulo para este time fantástico", disse o técnico.

A Dinamarca foi eliminada pela Alemanha (2-0) na Eurocopa depois de ter conseguido uma classificado suada para as oitavas após uma primeira fase com apenas dois gols marcados e três empates em três jogos.

Antes da edição deste ano, Hjulmand havia levado a Dinamarca às semifinais da Euro em 2021, onde acabou sendo eliminada pela Inglaterra.

Depois veio a decepcionante Copa do Mundo do Catar-2022, em que os dinamarqueses terminaram a fase de grupos na lanterna, apesar de estarem numa chave teoricamente acessível, com França, Austrália e Tunísia.

O técnico que assumirá até o final do ano será o ex-assistente Morten Wieghorst.

