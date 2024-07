O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante brasileiro Savinho, do Troyes, clube que caiu para a terceira divisão da França e que havia sido emprestado ao PSV Eindhoven e depois ao Girona.

Foi no Girona que Savinho protagonizou uma grande temporada 2023-2024, sendo uma das estrelas que levou o modesto clube catalão, que faz parte do City Football Group (CFG), a se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez.

O time ficou em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, e Savinho se destacou como grande revelação ao marcar nove gols na competição.

Aos 20 anos, o brasileiro, que foi para a Europa saindo do Atlético-MG, se junta ao atual campeão inglês por cinco anos. O custo da operação não foi divulgado, mas segundo a imprensa gira em torno de 40 milhões de euros (R$ 242,4 milhões pela cotação atual).

"Todos sabem que (o Manchester City) é a melhor equipe do mundo atualmente e estar aqui é muito emocionante para mim", declarou o jovem atacante, citado no comunicado do clube.

"Não vejo a hora de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos, e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais", acrescentou.

Savinho esteve recentemente nos Estados Unidos disputando a Copa América pelo Brasil, que foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final.

A natureza da operação certamente levantará questões sobre multipropiedade no futebol, com acionistas que podem possuir vários clubes. O City Football Group tem participações em doze times nos cinco continentes.

No início de julho, a Uefa autorizou Manchester City e Girona a jogarem a próxima Liga dos Campeões, apesar dos seus laços financeiros. Da mesma forma, Manchester United e Nice, ambos da empresa Ineos do bilionário britânico Jim Ratcliffe, competirão na próxima Liga Europa.

