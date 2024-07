Um homem armado com uma faca feriu um militar francês que participava de uma patrulha antiterrorista na estação de trem Gare de L'Est, em Paris, antes de ser preso, anunciou nesta segunda-feira (15) o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

A vida do soldado, que ficou ferido no ombro, segundo relatou à AFP uma fonte policial, não corre perigo, acrescentou o ministro na rede social X.

O agressor, de 40 anos, já teve problemas com a justiça por um assassinato cometido em 2018, pelo qual foi internado em um hospital psiquiátrico, indicaram fontes policiais à AFP.

O homem, nascido na República Democrática do Congo, tem a cidadania francesa, segundo uma dessas fontes.

As primeiras informações indicam que o homem "diz ser cristão e teria gritado 'Deus é grande' em francês" durante o ataque, afirmou outra fonte policial, acrescentando que ele teria agido "porque os militares matam pessoas em seu país".

O ataque acontece a menos de duas semanas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados de 26 de julho a 11 de agosto.

A operação "Sentinelle" ("Sentinela") foi colocada em prática em 2015 após o atentado contra a revista satírica Charlie Hebdo em Paris. Desde então, as patrulhas de soldados armados fazem parte da vida cotidiana dos parisienses.

