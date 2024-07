Donald Trump falou com a imprensa pela primeira vez após o atentado que sofreu no último sábado (13). O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano nas eleições deste ano classificou o caso como “surreal” e disse que “deveria estar morto”.

“É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça. Eu não deveria estar aqui, deveria estar morto”, disse Trump a repórteres do The Washington Examiner e do New York Post.

A convenção republicana começa nesta segunda-feira (15) em Milwaukee, no estado de Wisconsin.



Relembre o caso



Donald Trump discursava a céu aberto na Pensilvânia quando um atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou contra o empresário.

Crooks, que utilizou um fuzil AR-15, foi morto após o ataque.

Além do atirador, uma pessoa que acompanhava o comício morreu e outras duas ficaram gravemente feridas.

Os disparos atingiram de raspão a orelha direita de Donald Trump, que discursava ao microfone. Após o disparo, agentes do Serviço Secreto retiram o empresário do palanque em meio ao tumulto.