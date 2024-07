O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, acredita que a arma utilizada pelo atirador que tentou matar Trump, um fuzil AR-15, foi comprado legalmente pelo pai do agressor.

Em coletiva de imprensa, Kevin Rojek, agente especial no escritório do FBI em Pittsburg, disse que as autoridades ainda não sabem como o atirador teve acesso ao armamento, nem se ele o pegou com ou sem o consentimento do pai.

O rifle utilizado pelo atirador é um fuzil semiautomático, referido como "fuzil esportivo moderno". Os AR-15 se tornaram "um dos mais amados e difamados fuzis" no país, conforme o jornal The New York Times.

Leia: FBI investiga disparos contra Trump como 'potencial terrorismo doméstico'



O modelo foi o mais utilizado em chacinas nos Estados Unidos na última década.

Atirador

O responsável pelo atentado contra Trump foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que morava em Butler, na Pensilvânia.

Segundo o FBI, ele não parecia ter problemas de saúde mental. A organização busca agora pela motivação que levou Thomas a cometer o crime.