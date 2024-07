A final da Copa América dos Estados Unidos-2024 entre Argentina e Colômbia foi adiada em mais de uma hora neste domingo (14) devido a incidentes com torcedores nos portões de entrada do Hard Rock Stadium, em Miami, confirmou a Conmebol.

"Quem não tiver ingresso não poderá entrar no estádio. Somente quem tiver adquirido ingresso poderá entrar assim que os acessos voltem a ser habilitados. Informamos que a partida terá um atraso de 30 minutos, a partir das 20h30 na hora local (21h30 de Brasília)", disse a Confederação Sul-Americana de Futebol em um comunicado, embora o jogo só tenha começado às 22h22.

"Tivemos vários incidentes no estádio Hard Rock antes de abrir seus portões para a final da Copa América. Esses incidentes foram resultado do comportamento indisciplinado dos torcedores que tentavam acessar o estádio (...) Temos uma política de tolerância zero contra o comportamento indisciplinado de todos os participantes", disse a polícia do condado de Miami-Dade num boletim oficial.

Incidentes com torcedores ocorreram duas horas antes do início oficial da partida (incialmente marcada para as 21h de Brasília), quando centenas de torcedores, principalmente colombianos, tentaram entrar no estádio sem ingressos e violando os portões de acesso.

A polícia local teve de recorrer à força em vários casos devido à avalanche de torcedores que fugiram dos controles de entrada, o que levou a fugas e detenções.

Enquanto dezenas de torcedores foram detidos, outros conseguiram entrar no moderno estádio da 'Capital do Sol', quebrando os protocolos de segurança e acesso estabelecidos.

Várias equipes de primeiros socorros atenderam torcedores que caíram no meio da multidão ou que passaram mal devido às altas temperaturas, que giravam em torno de 34 graus Celsius.

Devido ao cenário caótico, a segurança privada e a polícia fecharam momentaneamente os portões enquanto aguardavam reforços e mais policiais, disse à AFP uma fonte da organização.

No entanto, uma hora e meia depois de os portões terem sido fechados, a organização e a segurança privada liberaram os acessos, permitindo a entrada de um fluxo grande e descontrolado de torcedores, muitos deles sem ingressos, confirmou a AFP.

A confusão antes da grande final da 48ª edição da Copa América ocorrem quatro dias depois dos violentos incidentes vividos por familiares dos jogadores uruguaios nas semifinais contra os colombianos em Charlotte (Carolina do Norte).

Após a partida entre a 'Celeste' e a Colômbia, uma briga em um setor da arquibancada principal do Estádio Bank of America envolveu torcedores colombianos, familiares dos jogadores uruguaios e alguns jogadores da seleção uruguaia.

cl/ol/aam