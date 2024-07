A dupla formada pelo polonês Jan Zielinski e pela taiwanesa Hsieh Su-Wei venceu os mexicanos Giuliana Olmos e Santiago González neste domingo (14) na final de duplas mistas em Wimbledon.

OS tenistas mexicanos, que jogaram juntos pela segunda vez, não tiveram chances contra os adversários, sétimos cabeças de chave do torneio, que venceram por 6-4 e 6-2.

Olmos, de 31 anos, e González, de 41, começaram a partida sofrendo uma quebra, desvantagem que não conseguiram mais reverter diante de adversários que foram muito eficazes no saque, conquistando 100% dos pontos no primeiro serviço (12) e 67% com o segundo (8/12).

Su Wei, de 38 anos e 36 títulos de duplas, nove deles em torneios de Grand Slam (5 Wimbledon, 2 Roland Garros e 2 Abertos da Austrália) e Zielinski, 27 anos e sete títulos de duplas, mantiveram a eficácia com o saque no segundo set e quebraram novamente no terceiro game para assumir a vantagem novamente.

Apesar de melhorarem um pouco no restante da partida, os mexicanos voltaram a ter o saque quebrado no sétimo game e perderam por 5 a 2, vantagem que os adversários não desperdiçaram e conquistaram o título com um game em que não cederam pontos.

bur-mcd/mb/aam