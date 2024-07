O ex-técnico da seleção brasileira Dunga e sua esposa sofreram ferimentos leves neste domingo (13), quando o carro em que viajavam capotou em uma rodovia no Paraná, informou a polícia.

O acidente ocorreu na rodovia BR-116, na região metropolitana de Curitiba, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um comunicado.

"Sob chuva, o motorista perdeu o controle da direção, saiu de pista, colidiu contra o barranco no canteiro central e capotou", informou a instituição.

"O casal foi socorrido, a princípio com lesões leves e em condição estável de saúde", e levado a um hospital próximo, na cidade de Campina Grande do Sul.

O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, de 60 anos, dirigia o veículo e "foi submetido a teste de etilômetro, com resultado negativo para o consumo de álcool", segundo a polícia.

O trecho da estrada onde ocorreu o acidente tem "muitas curvas" e está sob constante chuva, razão pela qual os acidentes ocorrem com frequência, acrescentou a PRF.

Carlos Caetano Bledorn Verri, conhecido como Dunga, era capitão da seleção brasileira quando esta conquistou o tetracampeonato em 1994, na Copa dos Estados Unidos.

Ele comandou a seleção de 2006 a 2010 e voltou a ocupar o cargo após o vexame do Brasil na Copa do Mundo de 2014, em casa. Mas Dunga foi demitido em 2016 após eliminação precoce na Copa América Centenário e a campanha decepcionante nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

mel/ol/aam