A gigante britânica Unilever cortará 3.200 empregos na Europa até o final de 2025, no âmbito de um plano de corte total de 7.500 postos de trabalho anunciado em março, informou nesta sexta-feira (12) uma fonte próxima do caso à AFP.

Os cortes representam um terço dos funcionários de escritório da Unilever no continente, segundo a fonte, que confirmou um relatório do Financial Times.

A Unilever, conhecida pelos sabonetes Dove, os desodorantes Axe e as sopas Knorr, registrou uma queda de 15% em seus lucros no ano passado.

A empresa espera se concentrar em 30 marcas principais, que representam 70% de suas receitas.

"Em março, anunciamos o lançamento de um programa abrangente de produtividade para impulsionar o foco e o crescimento através de uma organização mais ágil e responsável", disse um porta-voz da empresa em comunicado enviado por e-mail à AFP.

"Nas próximas semanas começaremos o processo de consulta aos funcionários que podem ser afetados pelas mudanças propostas", detalhou.

A localização dos cortes de empregos ainda não foi decidida, mas Londres e Roterdã provavelmente serão impactados, informou o jornal de negócios FT.

"Reconhecemos a ansiedade significativa que estas propostas estão causando entre nossos colaboradores. Estamos empenhados em apoiar todos durante estas mudanças, à medida que avançamos no processo de consulta", acrescentou o porta-voz.

