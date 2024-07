A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, que chegou à Copa América 2024 entre as grandes favoritas, ficou pelo caminho e agora busca o terceiro lugar do torneio contra o Canadá, em jogo que será disputado neste sábado (13), no Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte).

Treinado pelo americano Jesse Marsch, o Canadá foi um dos convidados da Concacaf para o torneio da Conmebol e se deu melhor que seus vizinhos e coorganizadores da Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos e México, eliminados na fase de grupos.

A seleção canadense chegou até a semifinal e caiu diante da Argentina (2 a 0), enquanto o Uruguai foi derrotado pela Colômbia (1 a 0) no mesmo estádio que vai receber a disputa do terceiro lugar.

Embora os colombianos tenham jogado com um homem a menos durante todo o segundo tempo pela expulsão do lateral-direito Daniel Muñoz, a 'Celeste' não conseguiu empatar depois de sofrer o gol de Jefferson Lerma.

"Tentamos todos os caminhos possíveis", lamentou Bielsa em entrevista coletiva.

Os canadenses, por sua vez, foram eliminados com os gols de Julián Álvarez e Lionel Messi para a 'Albiceleste'.

"Temos um grande talento, bons goleadores, e sei que vamos continuar evoluindo", expressou Marsch. "Temos que dar crédito aos jogadores nestas semanas por terem jogado como jogaram. Estamos claramente no caminho certo".

- "Estratégia jurídica" -

Uma briga nas arquibancadas com jogadores uruguaios envolvidos ofuscou o final da partida contra a Colômbia e roubou a cena da prévia do duelo com o Canadá. Os jogadores da 'Celeste' afirmam que os torcedores agrediram seus familiares, inclusive crianças, e que saíram em sua defesa.

O lateral Guillermo Varela foi expulso quando os incidentes começaram e vai desfalcar o Uruguai no sábado, assim como o meia Nicolás de la Cruz.

Os dois jogadores do Flamengo ficarão de fora junto com o zagueiro Ronald Araújo, que sofreu uma lesão muscular, enquanto o volante Rodrigo Betancur é dúvida por problemas físicos que obrigaram sua substituição contra a Colômbia.

Nahitan Nández, pelo menos, volta depois de cumprir suspensão.

Pelo Canadá, Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, também é dúvida depois de ter sofrido uma lesão na semifinal.

Fora das quatro linhas, a preparação para a partida está marcada pela movimentação jurídica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) depois dos atos de violência da última quarta-feira.

A Conmebol anunciou que abriu um processo disciplinar para estabelecer "responsabilidades', qualificando o ocorrido como "inaceitável".

A confederação não deu maiores detalhes, mas segundo a imprensa dez jogadores estão sendo investigados, entre eles Darwin Núñez, Federico Valverde e José María Giménez.

"Aplicaremos uma estratégia jurídica para evitar que as punições sejam graves", visando o retorno das Eliminatórias para a Copa de 2026, disse o presidente da AUF, Ignacio Alonso, que alegou que os jogadores tiveram uma reação "instintiva" para proteger seus familiares.

- Escalações prováveis:

Uruguai: Sergio Rochet - Nahitan Nández, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Lucas Olaza - Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta - Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Cristian Olivera. Técnico: Marcelo Bielsa.

Canadá: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Moise Bombito Lumpungu, Derek Cornelius, Richie Laryea - Ismael Koné, Stephen Eustaquio - Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg - Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

