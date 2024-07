O partido espanhol de extrema direita Vox anunciou nesta quinta-feira (11) sua saída dos governos de cinco regiões nas quais havia formado alianças com o Partido Popular (PP, direita), devido a um desacordo sobre a distribuição de menores estrangeiros no território.

"Os acordos regionais estão rompidos [...] e [o Vox] concorda em retirar o apoio parlamentar aos governos de Estremadura, Ilhas Baleares, Aragão, Comunidade Valenciana, Castela e Leão e Múrcia", declarou o presidente do partido, Santiago Abascal, durante uma breve coletiva de imprensa após uma reunião do Comitê Executivo da legenda.

"Os vice-presidentes desses governos vão anunciar suas renúncias e o Vox vai passar para a oposição [...] assim como no resto da Espanha", acrescentou.

Até agora, cinco comunidades autônomas espanholas eram governadas por uma coalizão de direita e extrema direita, fruto dos acordos alcançados após as eleições municipais e regionais de 28 de maio de 2023, nas quais a esquerda saiu derrotada.

Contudo, nas últimas semanas, o debate em torno da distribuição de menores estrangeiros não acompanhados (MENA) pelas diferentes regiões do país gerou uma crise entre PP e Vox.

Os dois partidos entraram em conflito por causa do acolhimento de 347 menores imigrantes que chegaram às Ilhas Canárias e a Ceuta, que seriam distribuídos entre diferentes regiões.

O PP aceitou essa distribuição, segundo a qual 110 menores seriam enviados para as cinco regiões que antes governavam em aliança com o Vox.

"É impossível fazer um acordo com aqueles que não querem, com aqueles que pretendem impor políticas de fronteiras abertas. Ninguém votou no Vox, e me atrevo a dizer que ninguém votou no Partido Popular, para que continue a invasão de imigração ilegal e de menas [menores estrangeiros não acompanhados]", explicou Abascal.

Além das cinco regiões - de um total de 17 - nas quais PP e Vox formavam coalizões de governo, os dois partidos firmaram acordos em uma dezena de grandes cidades espanholas. Essas alianças foram alvo de muitas críticas, sobretudo da esquerda.

