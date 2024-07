O volante português João Palhinha, que estava no Fulham da Inglaterra, assinou com o Bayern de Munique até 2028, anunciou o clube bávaro nesta quinta-feira (11).

Palhinha estava no futebol inglês desde 2022, depois de passar por vários clubes de Portugal, entre eles o Sporting e o Braga.

O jogador de 28 anos foi contratado por 49 milhões de euros (R$ 286 milhões na cotação atual), segundo a imprensa alemã.

"Este é um dos dias mais felizes da minha vida. Agora jogo num dos melhores clubes da Europa. É um sonho que virou realidade para mim", disse Palhinha em comunicado publicado no site do Bayern.

O Gigante da Baviera já tinha tentado contratá-lo na temporada passada, mas a negociação não se concretizou antes do fechamento da janela de transferências.

Palhinha é o terceiro reforço do Bayern para a próxima temporada, depois das chegadas do atacante francês Michael Olise e do zagueiro japonês Hiroki Ito.

A equipe também contará com um novo treinador, o belga Vincent Kompany, contratado no final de maio.

