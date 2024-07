O Exército chinês iniciou nesta semana uma série de exercícios militares conjuntos com o Exército bielorrusso em Brest, sudoeste do país, perto da fronteira com a Polônia, e, portanto, com a Otan, que realiza uma cúpula em Washington.

"Em 8 de julho houve a cerimônia de abertura do exercício militar conjunto entre a China e Belarus em Brest", segundo um comunicado do Ministério da Defesa chinês publicado nesta quarta-feira (10).

"Os comandantes de ambos os lados expressaram a esperança de que através destes exercícios se possa aprender mutuamente, melhorar as técnicas de combate e aprofundar a cooperação e a comunicação entre ambos Exércitos", afirma o comunicado, acrescentando que os exercícios se estenderão até meados de julho, mas não menciona o número de soldados ou de equipes chinesas envolvidas.

O Ministério da Defesa de Belarus não forneceu mais detalhes, indicando que se tratavam de manobras "antiterroristas".

A Polônia acompanha de perto estes exercícios. "O Ministério da Defesa monitora e analisa constantemente a situação" na fronteira, disse o órgão, "o mesmo se aplica aos 'exercícios antiterroristas' sino-bielorrussos", acrescentou.

A guerra na Ucrânia e o apoio ocidental a Kiev contra Moscou são temas centrais na cúpula de Washington.

