As forças de segurança mataram um homem nesta quarta-feira na Nova Caledônia, o que eleva para 10 o número de falecidos nos distúrbios que abalam o arquipélago francês do Pacífico há dois meses, informou o Ministério Público.

O incidente aconteceu ao leste de Noumea, capital do arquipélago, segundo o MP, que não revelou detalhes.

Nova Caledônia é cenário de distúrbios desde 13 de maio, desencadeados pelo plano do governo francês de ampliar o direito de voto nas eleições locais para as pessoas que vivem no território há pelo menos 10 anos.

O plano foi suspenso pelo presidente Emmanuel Macron em junho, mas a violência persiste desde então e já deixou 10 mortos, incluindo dois funcionários das forças de segurança.

Muitos kanaks, os moradores locais que representam quase 40% da população, temem que a reforma dilua sua influência nas instituições da Nova Caledônia, mas os residentes contrários à independência do arquipélago defendem a aprovação da medida.

