O ex-atacante Craig Bellamy, de 44 anos, é o novo técnico da seleção do País de Gales, anunciou a Associação Galesa de Futebol (FAW) nesta terça-feira (9).

Bellamy chega para substituir Rob Page, que levou a equipe às oitavas de final da Eurocopa em 2021 e à Copa do Mundo de 2022 após 64 anos de ausência, mas foi demitido em junho, ao não conseguir a classificação para a Euro deste ano.

Ex-jogador da seleção galesa e com passagens por Liverpool, Manchester City e Newcastle, entre outros clubes, Bellamy foi auxiliar do belga Vincent Kompany no Burnley, equipe que na última temporada foi rebaixada para a segunda divisão do futebol inglês.

jdg/bsp/chc/zub/mcd/dr/cb