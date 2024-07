Doze migrantes sírios e dois argelinos foram encontrados mortos no deserto da Argélia, perto da fronteira com a Líbia, indicou nesta segunda-feira (8) à AFP o funcionário sírio responsável pelo caso em sua embaixada. Outras cinco pessoas estão desaparecidas, acrescentou Bassem Farroukh.

“As vítimas partiram na terça-feira da Líbia a bordo de um veículo em direção à Argélia (...) Foram encontradas no sábado depois de terem se perdido no deserto”, explicou.

Seus corpos foram achados a cerca de 70 km de Bordj Omar Driss, na província de Illizi, pela Associação de Busca e Resgate, uma ONG argelina especializada em resgatar pessoas perdidas no deserto do país. Entre os mortos estão dois menores de idade, de 10 e 16 anos.

Farroukh acusou as autoridades líbias por sua “decisão de expulsar todos os migrantes irregulares, incluindo os sírios, obrigando assim as vítimas a fugir para a Argélia”.

A Líbia é junto com a Tunísia um dos principais países de partida dos migrantes que tentam cruzar o Mediterrâneo na esperança de ir para a Europa.

A Síria segue tendo a maior crise de deslocados do mundo, com 13,8 milhões de pessoas nessa situação dentro e fora do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). A guerra civil síria, iniciada em 2011, deixou também meio milhão de mortos.

