Um hospital infantil foi atingido por uma explosão em Kiev, capital da Ucrânia, nesta segunda-feira (8/7), enquanto 24 pessoas foram mortas em ataques russos espalhados por todo o país, informaram as autoridades ucranianas.

Em Kiev, pelo menos 10 pessoas morreram durante um raro ataque diurno à cidade. Vídeos mostram a destruição causada no Hospital Infantil Ohmatdyt, onde o prefeito da cidade informou que há vítimas, mas não precisou o número.

O chefe da administração militar na cidade de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, disse que pelo menos 10 pessoas foram mortas lá. Outras três morreram na cidade de Pokrovsk, no leste, e uma em Dnipro, no sudeste do país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está visitando a Polônia, onde deve assinar um pacto de segurança, afirmou que a Rússia precisa enfrentar as consequências dos ataques contra civis.

Reuters Uma verdadeira corrente humana se formou para remover os escombros, depois que o ataque destruiu parte do Hospital Infantil Okhmadyt

"Diferentes cidades: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Mais de 40 mísseis de vários tipos. Edifícios residenciais, infraestruturas e um hospital infantil foram danificados", disse Zelensky.

Nuvens de fumaça podiam ser avistadas por toda a capital, enquanto um vídeo publicado nas redes sociais mostrava a destruição dentro e fora do Hospital Infantil Okhmadyt.

De acordo com Zelensky, as pessoas ficaram presas sob os escombros do hospital.

"Neste momento, todos estão ajudando a remover os escombros — médicos e pessoas comuns", escreveu o presidente em uma postagem nas redes sociais.

O ministro da Saúde, Viktor Lyashko, disse que a ala oncológica e a unidade de terapia intensiva foram atingidas pela explosão.

Fotos do local mostraram crianças pequenas — algumas com soro — sentadas do lado de fora do hospital, enquanto a unidade era esvaziada.

Vitaliy Klitschko, prefeito de Kiev, disse à agência de notícias Reuters, diretamente do hospital, que o bombardeio foi "um dos piores ataques" à capital desde o início da guerra.

Segundo ele, a ofensiva ao hospital provocou "fatalidades", mas o número exato ainda não havia sido especificado.

Reuters Este edifício em Kiev foi um dos atingidos durante o bombardeio diurno

Em Kryvy Rih, Oleksandr Vilkul, chefe da administração militar, postou no aplicativo de mensagens Telegram que pelo menos 10 pessoas morreram e 31 ficaram feridas, sendo 10 em estado grave, após o ataque à cidade.

Kryvy Rih é a cidade natal de Zelensky. Ela foi repetidamente atacada pela Rússia desde que o país lançou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O chefe regional de Dnipro, Sergiy Lysak, disse que uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas na cidade. Ele acrescentou que um edifício alto e uma empresa haviam sido atingidos.

Três pessoas foram mortas em Pokrovsk, na região leste de Donetsk, onde as forças russas assumiram o controle de vários vilarejos nas últimas semanas.

O bombardeio russo acontece no momento em que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, chega a Moscou para uma visita de Estado de dois dias. Ele deve se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (8/7) no Kremlin.

Moscou não comentou até agora os ataques, mas já havia dito anteriormente que seus militares não têm como alvo infraestruturas civis.

A missão de monitoramento dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia afirmou que as vítimas civis têm aumentado nos últimos meses, à medida que a Rússia renova sua campanha aérea.

Um relatório recente afirmou que maio foi o mês mais mortífero em termos de mortes de civis em quase um ano.

Zelensky passou meses fazendo um apelo aos aliados ocidentais para que fornecessem sistemas adicionais de defesa aérea.