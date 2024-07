As intensas chuvas provocadas nesta segunda-feira (7) por uma monção na Índia causaram enchentes em Mumbai, a capital financeira, e a morte de pelo menos 10 pessoas no estado de Bihar, no leste do país, indicaram as autoridades.

O Conselho Municipal de Mumbai, localizado na costa oeste da Índia, ordenou o fechamento das escolas por preocupação, advertindo que os serviços meteorológicos alertaram sobre possíveis "chuvas fortes ou muito fortes".

Muitas ruas da cidade ficaram inundadas e várias linhas de ônibus e trens interromperam a circulação.

No estado de Bihar, 10 pessoas morreram pela queda de raios no domingo.

O ministro-chefe desse estado, Nitish Kumar, pediu à população que "permaneça dentro [de suas casas] em caso de mau tempo".

A monção atinge o sudeste asiático de junho a setembro e costuma provocar inundações e deslizamentos de terra, e, de acordo com especialistas, sua intensidade tem aumentado por causa da mudança climática.

O estado de Assam, no nordeste do país, também se viu afetado pelas chuvas torrenciais, que deixaram pelo menos oito mortos, informou no domingo o organismo de gestão de catástrofes provincial. Com essas mortes, o número de vítimas fatais causadas pelas chuvas nesse estado desde meados de maio subiu para 66.

No estado de Uttarakhand, no norte, as autoridades alertaram sobre fortes chuvas e ventos violentos.

pzb/abh/pjm/fox/juf/ber/jvb/mb/dd