Décadas antes de Alec Baldwin e do disparo mortal de "Rust", os hectares empoeirados do Rancho Bonanza Creek contribuíram para colocar o Novo México no mapa como uma locação deslumbrante para filmar filmes de cowboys.

A fazenda foi o cenário de clássicos como "Butch Cassidy", e um local onde as estrelas de Hollywood eram recebidas por Imogene Hughes, responsável pelo lugar durante anos, com uma limonada gelada e um pão de banana.

Agora que Baldwin vai a julgamento esta semana por homicídio culposo após um disparo letal no Bonanza Creek, a filha de Hughes agradece que sua já falecida mãe não tenha que lidar com a nova fama do lugar.

"Penso que isso realmente a teria chateado", disse Denise Spaccamonti.

Encravada nas ladeiras dos arredores de Santa Fé, a fazenda era conhecida principalmente pela criação de gado até que Hollywood bateu em sua porta na década de 1950.

Os exploradores de locações a escolheram para "Um Certo Capitão Lockhart" um filme de faroeste de 1955 protagonizado por James Stewart. Depois se seguiram outras produções.

A atividade cinematográfica acelerou quando Imogene assumiu o comando da propriedade, após a morte de seu esposo Glenn, junto a políticos locais para atrair os produtores da Califórnia com incentivos financeiros.

As equipes de "Silverado", um filme de 1985 protagonizado por Kevin Kline e Kevin Costner, construíram um pequeno prédio pintado de branco que foi mantido depois dos términos da filmagem.

Outras construções foram acrescentadas para filmes como "Os Jovens Pistoleiros", e, em breve, ruas de uma cidade de faroeste também serão adicionadas.

"Me lembro de 'Lucky Luke'. Não foi um grande filme. Na realidade, foi horrível", disse Spaccamonti.

"Mas é bonito ver como cada filme teve algo a ver com a construção daquilo. Não foi apenas uma pessoa, mas sim um monte de peças que se juntaram em um quebra-cabeças".

Mas, hoje em dia, esse legado teve uma reviravolta cruel.

Um desses prédios construídos na hora foi uma capela, na qual em 21 de outubro de 2021, foi disparado um tiro de uma arma que Baldwin empunhava em um ensaio, ferindo mortalmente a diretora de fotografia de "Rust", Halyna Hutchins.

A produção de filmes foi suspensa temporariamente no Bonanza Creek, enquanto a polícia vasculhava o local durante as investigações.

As atividades cinematográficas foram retomadas sem fazer muito barulho, e com discrição: não se sabe quais produções estão rodando filmes lá.

"Ninguém quer dizer que está filmando no mesmo local onde ela foi assassinada", disse David Manzanares, a cargo das operações de campo em Ghost Ranch, onde filmaram "Oppenheimer" e próximo de Bonanza Creek.

Apesar de não haver indícios de que a fazenda tenha algum tipo de responsabilidade, "a gente diz 'caso se torne público, vão nos ver como insensíveis, tipo 'como puderam filmar ali?'", acrescentou Manzanares, um amigo de longa data e colaborador de Hughes.

Edifícios identificáveis como a capela podem ser "modificados" para esconder sua conotação fatal em outros filmes, sugeriu.

Os donos do rancho negaram os pedidos de entrevista da AFP.

