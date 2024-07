Após uma equilibrada rodada de quartas de final, a Eurocopa 2024 já conhece seus semifinalistas, quatro seleções cheias de história que estão a dois passos de mais uma conquista.

São seis títulos europeus entre Espanha (3), França (2) e Holanda (1), enquanto a Inglaterra, finalista em 2021, busca levantar pela primeira vez o troféu continental e dar fim a um jejum de 58 anos, desde a Copa do Mundo de 1966.

- Espanha x França -

Depois da emocionante vitória na prorrogação sobre a anfitriã Alemanha (2 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo normal), a Espanha chega para enfrentar a França na próxima terça-feira (9), em Munique, cheia de confiança, mas também com desfalques.

No duelo contra a 'Mannschaft', a 'Roja' perdeu Pedri por uma torção no joelho e Dani Carvajal e Robin Le Normand por suspensão.

O duelo entre Espanha e França é carregado de história na Euro, com a final perdida em 1984 engasgada para os torcedores espanhóis, após o gol de Michel Platini com a bola escapando das mãos do goleiro Luis Arconada na vitória dos franceses por 2 a 0.

Já em 2012, a 'Roja' eliminou os 'Bleus' nas quartas de final também pelo placar de 2 a 0.

Na atual edição, a França chega à semifinal sem ainda ter mostrado seu potencial, com apenas três gols marcados e depois de ter eliminado Portugal nos pênaltis (5-3, após empate em 0 a 0).

Apesar das críticas à equipe do técnico Didier Deschamps, os 'Bleus' mostraram nos últimos anos uma grande ambição e competitividade, especialmente nas fases decisivas dos torneios.

Depois de ter eliminado seu ídolo de infância Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, sem grande protagonismo na Euro, pode tirar da final Carvajal, seu futuro companheiro de Real Madrid, e Fabián Ruiz, com quem dividiu vestiário no Paris Saint-Germain.

- Inglaterra x Holanda -

Assim como a França, a Inglaterra, outra que chegou como grande favorita ao título, também não brilhou no torneio por enquanto. No entanto, o time chegou à semifinal e pouco importa o que fez até agora.

Os 'Three Lions', que ainda têm na memória a derrota na final de 2021 nos pênaltis para a Itália, em pleno estádio de Wembley, querem deixar para trás essa decepção na decisão em Berlim.

Mas para isso terão que superar um grande desafio: a Holanda, que cresceu na competição depois de uma fase de grupos irregular.

Liderada por Cody Gakpo, artilheiro da Euro, a 'Oranje' bateu a Romênia por 3 a 0 nas oitavas de final e venceu a Turquia de virada por 2 a 1 nas quartas.

A Inglaterra também conseguiu viradas ao longo do torneio, depois de evitar a eliminação nas oitavas contra a Eslováquia com um gol nos acréscimos de Jude Bellingham (2 a 1 a prorrogação, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos) e ao começar perdendo nas quartas para a Suíça, mas conseguindo empatar e avançar na decisão por pênaltis (5-3, após empate em 1 a 1).

Na próxima quarta-feira (10), a 'Oranje' e os 'Three Lions' vão se enfrentar em Dortmund, no estádio onde Bellingham se tornou conhecido no mundo do futebol.

O jovem é a grande esperança inglesa para acabar com o sonho holandês de conquistar o segundo título continental, depois da vitória em 1988.

