O presidente eleito iraniano, Masud Pezeshkian, prestará juramento perante o Parlamento como o nono presidente da República Islâmica no início de agosto, informou a mídia estatal neste domingo (7).

"A cerimônia de tomada de posse do presidente acontecerá nos dias 4 ou 5 de agosto", informou a agência oficial de notícias IRNA, citando Mojtaba Yosefi, membro da presidência parlamentar.

Pezeshkian terá então "15 dias para apresentar seus ministros propostos ao Parlamento para um voto de confiança".

As eleições, antecipadas após a morte do presidente ultraconservador Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero em 19 de maio, ocorreram em meio a um cenário de descontentamento da população com a situação da economia, muito afetada pelas sanções ocidentais.

A cerimônia de posse ocorrerá após a aprovação oficial da eleição de Pezeshkian pelo líder Supremo da República Islâmica do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

No Irã, o presidente do país tem poderes limitados e é responsável pela implementação das principais linhas políticas definidas pelo líder supremo, que é chefe de Estado e o maior responsável pelas decisões estratégicas.

O reformista Pezeshkian, de 69 anos, derrotou o ultraconservador Said Jalili na sexta-feira no segundo turno das eleições presidenciais.

Pezeshkian obteve em torno de 54% dos votos, frente aos quase 44% de Jalili, dos cerca de 30 milhões de votos. A participação eleitoral foi de 49,8%.

No domingo, os jornais iranianos fizeram um apelo à "unidade" sob a liderança do presidente eleito.

