O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon, sofreu nesta sexta-feira (5) na terceira rodada do torneio de Londres, para vencer o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 2, parciais de 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) e 6-2.

O espanhol (nº 3 do mundo) e o americano (nº 29) reviveram a semifinal do US Open de 2022, em que Alcaraz também venceu em cinco sets, um prelúdio de seu primeiro título de Grand Slam.

"É sempre um desafio jogar contra Frances. Ele é um tenista muito talentoso e hoje vimos mais uma vez que ele merece estar no topo e lutar por grandes coisas", declarou Alcaraz na entrevista na quadra após a partida.

Contra Tiafoe "é difícil adaptar o meu jogo, encontrar soluções e colocá-lo em apuros, mas estou muito feliz pela forma como terminei a partida", acrescentou o espanhol, que admitiu ter sofrido muito no quarto set.

"A única coisa que pensei foi 'Ok, luta por mais uma bola'. Só pensava na próxima bola e no tie-break disse a mim mesmo que tinha que correr atrás (da vitória)".

"Se perder, então perco, mas tive que lutar e é bom para mim avançar para a próxima fase", insistiu Alcaraz, que reconheceu ter feito a sua equipe sofrer muito.

"A minha equipe sofre sempre mais do que eu porque sente que não pode fazer nada (para ajudar), mas estou muito grato pelo seu apoio".

Alcaraz teve muitos altos e baixos em um jogo que durou quase quatro horas, chegando a perder por 2 sets a 1 e com Tiafoe desperdiçando um 'breakpoint' que o teria colocado em 5-4 e sacado para vencer o jogo.

O espanhol reagiu para provocar o 'tie-break' e levar o resultado do duelo para o quinto set, onde Alcaraz, apesar da sua juventude (21 anos) mostra uma grande maturidade: em sua carreira venceu 12 dos 13 quintos sets que disputou.

Desta forma, o espanhol segue na disputa para se tornar o sexto tenista da história a vencer Roland Garros e Wimbledon na mesma temporada.

