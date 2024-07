O zagueiro Jan Vertonghen, de 37 anos e que disputou 157 jogos pela Bélgica, anunciou nesta sexta-feira (5) no Instagram a sua aposentadoria da seleção depois de sua equipe ter sido eliminada nas oitavas de final da Eurocopa pela França (1-0) com um gol contra seu.

"Do primeiro ao último. Obrigado por todas as lembranças. Vivi um sonho", escreveu Vertonghen nas redes sociais.

O jogador, atualmente no Anderlecht depois de ter atuado no Ajax e no Tottenham, detém o recorde da jogos disputados pelos 'Diabos Vermelhos'.

Ele fez sua estreia contra Portugal em julho de 2007 nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2008. A Euro-2024 na Alemanha foi o sexto grande torneio na carreira de Vertonghen.

"Dos centros de treinamento aos campos, você nos mostrou o que é ser um verdadeiro Diabo Vermelho. Sentiremos sua falta, Jan", disse a Federação Belga de Futebol nas redes sociais.

Na segunda-feira, contra a França, Vertonghen desviou um chute de Randal Kolo Muani para o próprio gol, dando aos 'Bleus' uma vaga nas quartas de final e eliminando a Bélgica.

