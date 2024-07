Rachel Reeves, ex-economista do Banco da Inglaterra, foi nomeada ministra da Economia do Reino Unido nesta sexta-feira (5), tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo, após a vitória esmagadora vitória do Partido Trabalhista nas eleições britânicas.

O novo governo anunciou sua nomeação em um comunicado, após Reeves, de 45 anos, chegar nesta tarde ao número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, que o líder trabalhista, Keir Starmer, ocupa a partir de hoje.

ode/psr/js/yr/aa