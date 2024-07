Mais de 20 civis morreram em uma cidade do centro do Mali na segunda-feira, em um ataque atribuído aos jihadistas que operam na região, anunciaram as autoridades locais.

"Ao menos 21 civis foram assassinados na localidade de Djiguibombo", a dezenas de quilômetros de Bandiagara, informou um funcionário do governo provincial, que atribui o ataque a jihadistas.

A fonte falou sob anonimato, devido ao seu cargo e ao silêncio estabelecido sobre tais eventos pela junta militar, que tomou o poder em 2020 com um golpe de Estado.

Este é o incidente letal mais recente no país extremamente pobre localizado na região do Sahel e que enfrenta uma grande crise desde 2012, quando começaram insurreições separatistas e jihadistas no norte.

O centro do Mali é um dos principais cenários da violência, que provocou milhares de mortes e deixou centenas de milhares de deslocados.

bur-lal/emd/hgs/zm/fp