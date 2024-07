O atacante Leroy Sané declarou nesta terça-feira (2) que a Alemanha pode "ferir" a Espanha nas quartas de final da Eurocopa graças ao retorno do meia Toni Kroos à 'Mannschaft'.

Sané começou no banco de reservas nos três jogos da fase de grupos da Euro, mas foi titular nas oitavas, contra a Dinamarca.

Com Inglaterra e França sofrendo mais do que o esperado, apesar de estarem nas quartas, Espanha e Alemanha são apontadas como as duas grandes favoritas.

A 'Roja', única seleção que venceu seus quatro jogos na Euro, está em plena forma, com nove gols marcados e apenas um sofrido.

Antes do jogo de sexta-feira em Stuttgart, Sané reconheceu que Alemanha e Espanha jogam "o melhor futebol" do torneio.

"Precisamos manter o controle da partida, então poderemos ferir os espanhóis", disse o jogador do Bayern de Munique.

Em 2020, a Alemanha foi goleada por 6 a 0 pela Espanha pela Liga das Nações da Uefa, em um dos momentos de maior dificuldade da 'Mannschaft'.

"Aquela derrota doeu muito, mas já ficou para trás", declarou Sané, que estava naquele jogo disputado em Sevilha.

Para o jogador de 28 anos, o retorno de Kroos à seleção deu nova vida à Alemanha.

"Antes não éramos estáveis o suficiente, era uma grande fragilidade nossa. Ele afastou essa fragilidade com a calma que traz. Agora as coisas estão indo bem e estamos felizes por ele ter voltado para nos fazer mais fortes", explicou.

Em seu primeiro jogo como titular pela seleção alemã em 2024, Sané sofreu com a falta de ritmo contra a Dinamarca, mas mostrou velocidade para romper as linhas adversárias.

"Não está claro se serei titular ou não", mas a equipe confia nas decisões do técnico Julian Nagelsmann, "é o que nos torna especiais", acrescentou.

O volante Emre Can foi o único dos 26 jogadores da Alemanha que não treinou nesta terça-feira, mas a federação explicou que sua ausência foi por precaução.

