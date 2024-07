Nyah Mway, de 13 anos, foi baleado e morto por policiais de Utica, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (28/6). Agora, as autoridades de Nova York divulgaram as imagens das câmeras corporais que mostram o momento em que um dos homens disparou contra o adolescente. O menino teria apontado um objeto para os policiais, que mais tarde foi identificado como uma espingarda de chumbinho.





Na sexta-feira, os policiais realizavam uma espécie de blitz para pedestres em uma área residencial. Quando foi abordado, Nyah fugiu da polícia e exibiu a arma, de acordo com o chefe de polícia de Utica, Mark Williams. Foi então que um dos homens atirou no adolescente, ferindo-o. Nyah foi levado a um hospital, onde morreu momentos depois.









A polícia disse ter recuperado uma réplica da pistola GLOCK 17, que foi determinada como sendo a espingarda. A filmagem da câmera corporal foi publicada no canal do departamento de polícia no YouTube em seis vídeos separados de durações variadas. A polícia também divulgou fotos da espingarda de chumbo que Nyah supostamente tinha quando foi morto a tiros.





“Como sempre, estamos comprometidos com a transparência e com a conquista da confiança do público em nossas investigações. (...) Tanta informação quanto possível será divulgada durante este processo”, divulgou o Departamento de Polícia no sábado.









A morte de Nyah Mway causou indignação e protestos da comunidade Karen de Utica, uma minoria de imigrantes do Sudeste Asiático. Centenas de pessoas participaram de uma vigília à luz de velas em memória de Nyah na noite de sábado.





Os três policiais de Utica envolvidos no incidente foram identificados como Patrick Husnay, um veterano que atirou no adolescente; Bryce Patterson e Andrew Citrinit. Nas imagens, é possível ver os policiais abordando Nyah e ouyto garoto, que estava de bicicleta. Patterson diz que eles estavam sendo parados porque um adolescente estava andando na estrada era suspeito de roubo.









Nyah, que estava com as mãos para cima, começa a correr depois que os policiais perguntam se poderiam revistá-lo para ver se ele tinha alguma arm. Patterson e Husnay correram atrás de Nyah, com Patterson derrubando o adolescente após uma curta perseguição enquanto policiais gritavam "Ele tem uma arma".





Husna, com sua arma em punho, atira em Nyah, que estava caído no chão. “Foi um tiro. Fui eu", diz no vídeo. Os três policiais foram colocados em licença administrativa remunerada, enquanto se aguarda uma investigação.











Cerca de 24 horas depois de Nyah ter sido baleado e morto, membros da comunidade se reuniram para uma vigília e lamentaram a morte do adolescente. “Nós nos reunimos aqui para homenagear e apoiar nosso irmão mais novo, Nyah Mway. "Ele foi tragicamente assassinado por policiais”, disse a palestrante Kay Klo, diretora do Centro Comunitário de Midtown Utica, ao USA Today.





Segundo a palestrande, Nyah se mudou com a família para os Estados Unidos há nove anos, em busca de segurança contra “violência militar, guerras e polícia”. “As histórias não batem certo”, disse Klo. "A história que contaram na coletiva de imprensa, o que as testemunhas dizem e o que foi visto no vídeo. Nada disso faz sentido. Os policiais precisam ser investigados e responsabilizados por suas ações”, defendeu.