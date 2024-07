Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do técnico Mano Menezes, que chega para substituir Fernando Diniz.

"Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense! Com contrato até o fim de 2024, o treinador inicia o trabalho nesta terça-feira. Seja bem-vindo, guerreiro!", publicou o clube em suas redes sociais.

Mano, de 62 anos, estava livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido do Corinthians.

O experiente treinador chega com a missão de reerguer o Fluminense, que em 13 rodadas no Brasileirão tem apenas seis pontos e uma única vitória.

Inicialmente, o presidente do clube, Mario Bittencourt, havia afirmado que o auxiliar Marcão comandaria a equipe até o final da temporada, mas as duas derrotas após a saída de Diniz (1 a 0 para o Vitória e 1 a 0 para o Grêmio) levaram a diretoria a apostar na experiência de Mano Menezes.

Apesar do mau momento no Brasileirão, o Fluminense está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

